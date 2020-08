De solden waren dramatisch, maar minder rampzalig dan verwacht

De uitgestelde solden lopen op zijn einde en de rekening kleurt rood. Maar niet donkerrood. “Voor de solden hadden de handelaars een omzetverlies van 36 procent voorspeld”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “Met nog enkele dagen te gaan klokken we af op een negatieve omzet van 21 procent.”

Hoge kortingen van bij de start, een grote voorraad en veel beschikbare maten: voor de consumenten leken de solden alleen maar voordelen te hebben. Het enige wat ze daarvoor moesten doen, was naar de winkelstraten trekken. Maar dat deden ze niet. Toch niet alleen. “Het verplicht individueel winkelen in de eerste drie weken van de soldenperiode zorgde voor een lage opkomst in de modewinkels”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, op basis van een enquête bij 250 modehandelaars. “Zeventig procent van de handelaars heeft minder verkocht in vergelijking met de zomersolden vorig jaar.”

Concreet komt dat neer op een negatief omzetcijfer van 21 procent in vergelijking met vorig jaar. “Dat is beter dan de 36 procent die aan het begin van de solden voorspeld werd, maar blij zijn we daar natuurlijk niet mee”, zegt Delanghe. “Het is wel beter dan we verwacht hadden.” Dat is vooral te danken aan de versoepeling van de maatregelen, want sinds 24 augustus is winkelen met twee opnieuw toegelaten. “Die versoepeling heeft onmiddellijk zijn vruchten afgeworpen”, zegt Delanghe. “De laatste week ging de verkoop naar omhoog, al was het niet voldoende om het tij te keren. Door de hoge kortingen ligt de omzet van de handelaars lager.”

Meer onverkochte kleding

Ook na de solden zullen winkels met een grotere stock aan onverkochte kleding zitten dan de voorbije jaren. “Dat was ook al zo na de wintersolden, die ook geen succes waren”, zegt retailexpert Jorg Snoeck van Retail Detail. “De winkels gaan proberen om het zomerseizoen zo lang mogelijk te rekken. Sommige kledingstukken zoals hemdjes met lange mouwen of truitjes zullen nog te koop aangeboden worden in september en oktober.” Mét korting. “De winkels gaan niet anders kunnen. Alles wat ze nog kunnen verkopen, is mooi meegenomen.”