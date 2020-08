Interim-bondscoach Lodeweges wil met Nederland lijn van Koeman doortrekken: “En we willen plezier maken”

Mohamed Ihattaren (PSV), Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) zijn door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opgenomen in de selectie voor het Nederlands voetbalelftal voor de duels in de Nations League met Polen en Italië. Voor de drie spelers is het de eerste keer dat ze erbij zijn. Lodeweges liet verder weten met Oranje de lijn van voor de coronacrisis door te willen trekken.

De bondscoach ad interim maakte vrijdag voor de eerste keer zijn selectie bekend. “Heel jammer dat Ronald Koeman weg is”, zei Lodeweges hierbij over zijn voorganger. Koeman is inmiddels vertrokken naar Barcelona. Lodeweges: “Met hem hebben we ruim 2 jaar geleden een nieuw traject ingezet. Dat liep heel goed. Ronald speelde daar natuurlijk een voorname rol in. We willen op deze voet verder. En we willen plezier maken. Het is fijn dat we maandag eindelijk weer samen komen.”

Lodeweges stond even stil bij Daley Blind, de Ajacied die deze week in een oefenduel mogelijk opnieuw last kreeg van hartproblemen. “Ik ben enorm geschrokken toen Daley weer naar de grond ging”, aldus Lodeweges. “Uiteraard hebben we hem niet opgeroepen. Laten we hem alle tijd geven om te herstellen.”

Nederland speelt vrijdag 4 september tegen Polen. Drie dagen later, maandag 7 september, is Italië de tweede tegenstander. Beide duels worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld.

Feyenoord-middenvelder Leroy Fer maakt ook weer deel uit van de groep. Zijn laatste speelminuten in het Nederlands elftal dateren van bijna zes jaar geleden.