Verdacht van babymoord: moeder (28) uit Liedekerke woonde bij haar ouders, maar die wisten niks van zwangerschap

Liedekerke -

De 28-jarige moeder uit Liedekerke die opgepakt is op verdenking van de moord op haar pasgeboren baby, woonde in bij haar ouders. Maar de familie van K.A. had de afgelopen maanden niets gemerkt van haar zwangerschap. Ze wisten dan ook niet dat de vrouw bevallen was, laat staan dat ze haar kind om het leven had gebracht.