Geen genade met “tweede vader”: Kevin De Bruyne plaatst makelaar Patrick De Koster in het oog van de storm

Voetbalmakelaar Patrick De Koster (55) werd gisteren in verdenking gesteld en aangehouden. Intussen raakte bekend dat Kevin De Bruyne (29) vorig jaar zélf klacht heeft ingediend en dat niet alleen zijn transfer naar Wolfsburg wordt onderzocht, maar ook die van Landry Dimata (22). In beide deals was ook Didier Frenay (54) betrokken.