Kroatië start Nations League zonder sterkhouders Modric en Rakitic

De Kroatische voetbalploeg start de tweede editie van de Nations League zonder Luka Modric en Ivan Rakitic. De middenvelders van respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona krijgen rust van bondscoach Zlatko Dalic. Kroatië neemt het in de komende interlandperiode op tegen Portugal en Frankrijk.

Modric (34) en Rakitic (32) zijn respectievelijk de aanvoerder en reserve-captain van de ploeg die tweede werd op het WK 2018. Kroatië verloor in de finale met 4-2 van Frankrijk. Op 8 september nemen de Kroaten het in het Stade de France opnieuw op tegen de wereldkampioen. Drie dagen eerder speelt de ploeg van Dalic in Porto tegen Europees kampioen Portugal.

Ivan Perisic (Bayern München) en Marcelo Brozovic (Internazionale) mogen zich komende week wat later melden bij de nationale ploeg. Zij speelden onlangs een Europese finale. Perisic won met Bayern de Champions League, Brozovic verloor met Inter in de eindstrijd van de Europa League van Sevilla. Ze krijgen van Dalic een paar dagen extra rust.