Lyon wint met Denayer makkelijk van Dijon dankzij hattrick van Depay

In de Franse Ligue 1 heeft Lyon, met Jason Denayer heel de wedstrijd op het veld, zonder veel problemen op de tweede speeldag van Dijon met 4-1 gewonnen.

De Nederlander Memphis Depay was de grote man bij Lyon met drie doelpunten. Net geen zuivere hattrick, aangezien zijn ploegmaat Lautoa de reeks onderbrak. Dijon was wel eerst op voorsprong gekomen via Scheidler in de 14e minuut.

Vlak voor de wedstrijd moest Lyon-middenvelder Aouar forfait geven vanwege een positieve coronatest. Aangezien hij nu in quarantaine moet, moet hij ook de wedstrijden met de Franse nationale ploeg laten schieten, bevestigde de Franse voetbalfederatie FFF. Woensdag werd de Fransman, net zoals onze landgenoot Kevin De Bruyne, geselecteerd voor de Champions League-selectie van het jaar. Lyon werd in de halve finale uitgeschakeld door Bayern München.