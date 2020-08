Amerikaanse TV-ster bewierrookt 17-jarige die twee mensen doodschoot tijdens rellen

Verschillende Amerikanen eisen het ontslag van Tucker Carlson, het bekendste gezicht van de Amerikaanse pro-Trump-nieuwszender Fox News. Tijdens zijn show bewierookte Carlson de 17-jarige Kyle Rittenhouse die in Kenosha, Wisconsin, twee demonstranten doodschoot met een aanvalswapen tijdens de rellen die daar waren uitgebroken nadat een blanke agent zeven kogels afvuurde op de zwarte man Jacob Blake, die daardoor wellicht voor het leven verlamd is.

“Hoe geschokt zijn we dat een 17-jarige beslist dat hij de orde moet handhaven terwijl niemand anders dat doet?”, zei Carlson, waarbij het vergoelijkte dat de jongen twee mensen had vermoord en een derde levensgevaarlijke gewond. Daarop eisten verschillende mensen het ontslag van Carlson. Maar die is niet onder de indruk. Hij liet weten dat hij weigerde zich te verontschuldigen voor eender welke uitspraak.