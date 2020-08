Dan toch geen Eredivisie, wel Turkse Süper Lig voor Luka Adzic (Anderlecht)

Voor ADO Den Haag was hij te duur, dus zoekt Luka Adzic een andere ploeg die hem kan weghalen bij Anderlecht, waar hij overbodig is. De Servische flankspeler vertoeft momenteel in Turkije, waar hij kan tekenen bij Ankaragucu. Dat is een staartploeg, maar door de coronacrisis bleef ze in eerste klasse. Aangezien Adzic nog vastligt bij RSCA tot 2022, gaat het vermoedelijk weer om een uitleenbeurt.