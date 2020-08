Boli Bolingoli (Celtic) krijgt schorsing na overtreden coronaregels

De Schotse kampioen Celtic moet het drie wedstrijden doen zonder verdediger Boli Bolingoli-Mbombo. De 25-jarige Belg is geschorst omdat hij de coronaregels heeft overtreden. Bolingoli was naar Spanje gegaan zonder zijn club daarvan op de hoogte te brengen en ging bij terugkomst in Schotland niet in quarantaine.

De verdediger kwam kort daarna zelfs in actie in de competitiewedstrijd bij Kilmarnock (1-1). Toen bleek dat Bolingoli had verzuimd om eerst in quarantaine te gaan, iets wat verplicht is, werden de daaropvolgende twee wedstrijden van Celtic uitgesteld.

De tuchtcommissie van de Schotse voetbalbond heeft de speler van Celtic voor vijf wedstrijden geschorst, waarvan twee voorwaardelijk. Acht voetballers van Aberdeen kregen een voorwaardelijke schorsing van drie duels omdat ze begin deze maand een bar bezochten. Twee spelers bleken later besmet met corona. Van Aberdeen zijn ook al enkele wedstrijden uitgesteld.