Opnieuw granaat gevonden in Deurne, explosief ontplofte niet

Archief: het is de tweede keer dat in de Van Amstelstraat een granaat gevonden wordt deze week

Deurne - In de Van Amstelstraat in Deurne is zaterdag rond 0.40 uur opnieuw een granaat aangetroffen. Dat zegt de Antwerpse politie.

Het wapen lag bij een voordeur op ongeveer dezelfde plaats waar dinsdag ook al een granaat werd aangetroffen. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de granaat mee te nemen. De politie zette de straat even af, maar er moest niemand worden geëvacueerd.

Er zijn de laatste dagen verschillende incidenten geweest in Antwerpen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd vijf keer geschoten op een leegstaande horecazaak aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Eerder werd ook een woning in de Beukenstraat in Borgerhout beschoten, en in de Godtsstraat ontplofte een granaat onder een geparkeerde wagen. Een explosief vernielde de voordeur van een woning in de Kerkhofweg in Deurne, en in de De Gryspeerstraat in Deurne werd eerst een granaat gegooid naar een leegstaande apotheek en werd vervolgens het pand ernaast beschoten met een machinegeweer.

