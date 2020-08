Politievakbond wil geen mensen met psychose meer in cel

De politievakbond vraagt minister De Crem tegen twee september een omzendbrief rond te sturen waarin een duidelijke procedure staat hoe om te gaan met super agressieve arrestanten zoals de slovaak Jozef Chovanec. Anders zak zal de vakbond haar leden oproepen om de Nederlandse procedure te volgen.

“Die bestaat erin dat de arrestant niet naar een cel wordt gebracht maar ter plekke gehouden wordt totdat de dokter geweest is”, zegt Vincent Houssin van het vsoa. “Het zal ook de dokter zijn die moest beslissen wat te doen: cel of geen cel. Nu wordt al die verantwoordelijkheid bij agenten gelegd. Dat kan niet zo verder gezien het om ‘medische gevallen’ gaat. Er zijn al te veel ongevallen gebeurd, met dodelijke afloop. De top van de politie en de politiek moet nu maar eens het goede voorbeeld geven en stoppen waarmee ze al jaren bezig zijn: de agenten op het terrein in de steek laten”, aldus de vakbondsman die ook aandringt op een betere opleiding voor leerling-agenten en om te gaan met zulke ‘medische gevallen’. “Nu is er daarover niks voorzien in de opleiding”.