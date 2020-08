Acht mensen gered na aangestoken brand in Rotterdamse portiekwoning

Drie kinderen en vijf volwassenen zijn zaterdagochtend vroeg uit hun woningen gered na een vermoedelijk aangestoken brand in een portiekwoning aan de Agniesestraat in Rotterdam-Noord.

Zij konden door de brandweer veilig van het dak van het flatgebouw en uit de ramen van hun woningen worden gehaald. Dat meldt Rijnmondveilig.nl, een samenwerkingsverband van politie, brandweer en andere hulpdiensten.

Het vermoeden is dat de brand is aangestoken. Een verdachte is aangehouden. De bewoners van zes woningen kunnen nog niet terug naar hun huizen. Voor hen wordt elders onderdak geregeld.