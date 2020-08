Elon Musk onthult… varken met een ingeplante computerchip

Elon Musk, de excentrieke miljardair en eigenaar van Tesla, heeft vrijdag bekendgemaakt dat zijn bedrijf Neurolink succesvol een microchip in een varken heeft geïmplanteerd. “Een fitbit voor het brein”, aldus Musk.

Foto: AFP

Musk wil nieuwe werkkrachten trekken voor zijn startup Neurolink, een bedrijf met de focus op neurowetenschappen. Hij hield daarom vrijdag een conferentie om de projecten waar Neurolink mee bezig is, toe te lichten.

Musk richtte Neurolink in 2016 op met het doel een wireless connectie te maken tussen de hersenen en een computer. Op deze manier zouden mensen die verlamd zijn, toch een muis kunnen doen bewegen.

In juli vorig jaar onthulde Neurolink een ontwerp waarbij een kleine elektrode ingepland zou worden in de hersenen en een ontvanger achter het oor. Wat Musk vrijdag onthulde, had geen ontvanger achter het oor meer nodig.

Musk wilde aantonen dat de elektrode makkelijk in te brengen en te verwijderen is onder lokale verdoving. Hij presenteerde daarom Dorothy, een varken dat de chip had gekregen en ook na het verwijderen nog vrolijk rondliep.

De miljardair ging verder op de eindeloze mogelijkheden die de chip zou kunnen voortbrengen: het rijden van een Tesla, het spelen van videogames en een verlamd iemand zou weer kunnen lopen. Eén probleem: de wilde claims die Musk maakte werden niet ondersteund door wetenschappelijke bevindingen of data.