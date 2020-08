Wagen komt op terras terecht, cafébezoekers kunnen net op tijd wegspringen

Kortrijk - Even opschudding vrijdagavond laat langs de verlaagde Leieboorden. Een Ford S-MAX die zich even daarvoor in de Konventstraat had geparkeerd, maar vermoedelijk de handrem vergat op te trekken, bolde naar beneden en kwam tot stilstand op het terras van café ’t Fonteintje, gelegen op de hoek van de Handboogstraat en de Konventstraat.

Drie studenten die rond halftwaalf het einde van de herexamens aan het vieren waren, konden net op tijd wegspringen en kwamen er met de schrik vanaf. “We zaten gezellig een pintje te drinken, toen we opeens die wagen met gedoofde lichten de Konventstraat naar beneden zagen bollen. We vroegen ons nog luidop af of die niet beter zijn lichten zou aansteken, maar enkele seconden later moesten we wegspringen en knalde de wagen ons tafeltje omver. Eens de wagen tot stilstand was gekomen, moesten we onze smartphone en pakje sigaretten die net daarvoor op tafel lag, van onder de wagen halen”, vertellen de studenten Kobe, Robin en Timo, allen twintigers afkomstig uit Kortrijk. Na het omver maaien van het tafeltje aan de zijkant van het terras, kwam de wagen tot stilstand op een trap en tegen een betonnen boordsteen. Dat voorkwam dat de wagen op een lagergelegen gedeelte van de Leieboorden terecht kwam. Het voertuig liep bij het ongeval ernstige schade op en moest getakeld worden.