Jejoen Bontinck (25) geeft opmerkelijk interview aan BBC: “Ik heb een uitzonderlijk verhaal te vertellen”

Jejoen Bontinck heeft een opvallend interview gegeven aan de Britse openbare omroep BBC. De jongeman die in 2012 nog naar Syrië vluchtte en een kroongetuige was in één van de grootste terrorismeprocessen, wil een muziekcarrière uitbouwen.

Van de devote moslim met onverzorgd haar blijft er weinig over. Met een blitse gouden bril en Amerikaanse tongval gaf Jejoen Bontinck een interview aan BBC. “Ik zing niet over dikke auto’s en knappe vrouwen. Mijn rap is wel een andere soort rap. Ik heb een verhaal te vertellen. Een extraordinair verhaal”, zegt hij aan een cameraploeg in zijn woning.

Hij produceerde zijn eerste album: ‘Born again’ onder zijn artiestennaam Ready4Jerri. Toch nog een kwinkslag naar Sharia4Belgium. “Mijn vrienden, nieuwe mensen die ik ontmoet, ik moet mezelf altijd uitleggen. Ik moet vertellen dat het anders was dan wat ze gelezen hebben. En dat is soms moeilijk te geloven voor mensen. Dat is niet erg.”

Lees verder onder de foto

Foto: Screenshot BBC

Bontinck vertelt dat hij zijn eerste dag in Syrië in de gevangenis werd gegooid en er pas zeven maanden later uit kwam. “Ik wilde naar Syrië, want mijn vrienden zaten daar. Mijn zogenaamde vrienden, want eens ik daar toekwam, bleken ze tot de tand bewapend. En daar wilde ik niet aan meedoen en dus werd ik in de gevangenis gestopt”, zegt hij. Hij vertelt over hoe hij samen gevangen zat met de journalisten James Foley en John Cantlie. Die laatste is nog steeds vermist.

Of hij niets te vrezen heeft nu hij rapt en praat over zijn tijd als Syriëstrijder? “Ik heb niets meer te vrezen. Ik heb de vreselijkste dingen meegemaakt. Hadden ze me dood gewild, dan was ik nu al dood.”

Bontinck benadrukt dat hij spijt heeft van de keuzes die hij als achttienjarige maakte. “Ik zou willen zeggen: doe het niet. Luister naar uw ouders, blijf weg van Sharia4Belgium. Ik dacht dat ik gewoon naar lezingen en lessen ging, maar eigenlijk werd ik compleet geïndoctrineerd.”

Jejoen vergaarde wereldfaam voornamelijk door zijn vader Dimitri die zijn zoon persoonlijk wilde terughalen.

LEES OOK. Ze vertrok zonder kinderen naar het front van ISIS, en landde met twee kleine kinderen in Zaventem