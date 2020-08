Weer duizenden deelnemers aan protesten in oosten van Rusland

In de Oost-Russische stad Chabarovsk zijn zaterdag opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te betogen. Het gaat al om de achtste week van betogingen na de arrestatie van de ex-gouverneur van de gelijknamige provincie, Sergej Foergal.

De manifestanten richten zich al langer niet alleen meer op de vrijlating van Foergal, maar ook tegen president Vladimir Poetin, die de gouverneur na zijn arrestatie heeft ontslaan. Ze trokken opnieuw met vlaggen, spandoeken en plakkaten door de straten van Chabarovsk en scandeerden onder meer “Poetin is een dief”.

Volgens het stadsbestuur waren er 1.200 deelnemers, maar onafhankelijke media hebben het over meerdere duizenden betogers. Tijdens de piek van de protesten, anderhalve maand geleden, waren er tot wel 50.000 deelnemers.

De aanleiding van de betogingen is de arrestatie van Foergal, van de nationalistische partij LDPR. Hij werd in 2018 verrassend tot gouverneur verkozen van de regio Chabarovsk ten koste van de kandidaat die het Kremlin naar voren had geschoven. De vijftigjarige werd op 9 juli door de Russische veiligheidsdiensten gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden die vijftien jaar geleden plaatsvonden. Hij zou de opdracht hebben gegeven om meerdere mensen uit het bedrijfsleven om het leven te brengen.

Foergal zelf ontkent de beschuldigingen. De leider van LDPR, Vladimir Zjirinovski, noemde de aanklachten eerder al “een politieke zaak”.

Manifestaties zijn door de coronapandemie momenteel verboden in heel Rusland, maar de politie komt in Chabarovsk maar zelden tussenbeide. Sinds midden juli werden 19 mensen gearresteerd, zo maakte het stadsbestuur zaterdag bekend.