Leeds spendeert meteen zijn Premier League-miljoenen aan Rodrigo

Leeds United heeft zich versterkt met aanvaller Rodrigo. De Peacocks, die komend seizoen na zestien jaar weer terugkeren in de Premier League, schotelden de Spanjaard van Braziliaanse afkomst een contract van vier seizoenen voor. Rodrigo komt over van Valencia dat om en bij de dertig miljoen euro zou vangen. Daar zouden nog zo’n tien miljoen euro aan bonussen kunnen bijkomen. Afgelopen winter stond Rodrigo nog in de belangstelling van FC Barcelona.

De 29-jarige Rodrigo, 22-voudig Spaans international, speelde sinds 2014 voor Valencia dat de speler eerst een seizoen huurde van Benfica en hem daarna definitief overnam. Hij speelde in seizoen 2010-2011 ook al in de Premier League, voor Bolton Wanderers. Voor Valencia kwam Rodrigo de voorbije seizoenen tot 220 officiële duels, waarin hij 59 keer scoorde en 41 assists gaf.

“Ik ben heel blij om bij de club te komen. Dit is een belangrijk seizoen voor ons, terug in de Premier League”, zei de aanvaller. “Dit is voor mij een belangrijke stap in mijn carrière. Ik wil de club helpen om de doelen te bereiken dit seizoen.”

“Mijn eerste ervaring in de Premier League was met Bolton in 2010 en dat was heel leuk”, aldus Rodrigo. “Ik was heel jong toen. Nu ben ik een betere speler, een veel completere speler.”

Leeds United werd de voorbije dagen ook gelinkt aan Rode Duivels Michy Batshuayi en Divock Origi, ook beiden aanvallers.