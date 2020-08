Al 1.000 betogers tegen coronamaatregelen verzameld voor Branderburger Tor

Voor de Brandenburger Tor in Berlijn hebben zich zaterdagochtend al zowat duizend mensen verzameld om te protesteren tegen de coronamaatregelen in Duitsland. Aan de voet van de poort legden ze een grote Duitse vlag. Meerdere actievoerders wapperden ook vlaggen in de stijl van de in extreemrechtse kringen populaire Reichskriegsflagge.

Foto: REUTERS

In totaal hebben zowat 22.000 mensen zich ingeschreven voor de betoging. De actievoerders houden een mars door Berlijn via het Tiergarten-park. De politie is massaal aanwezig met zowat 3.000 manschappen.

De manifestatie is een initiatief van de actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). De Berlijnse politie wilde ze eigenlijk verbieden, maar moest het protest van de rechtbank laten doorgaan.