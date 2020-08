Orkaan Laura kost verzekeraars tot 12 miljard dollar

De schade die orkaan Laura in de Amerikaanse staten Louisiana en Texas heeft aangericht, zal verzekeraars tot 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro) kosten. Dat berekende CoreLogic, een bedrijf gespecialiseerd in risicoanalyse.

Laura kwam donderdag aan land op de Amerikaanse kust aan de Golf van Mexico met windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Boven de staat Louisiana zwakte de cycloon af tot een tropische storm met windsnelheden tot 55 kilometer per uur en trok Laura verder in oostelijke richting naar Arkansas en Missouri.

Minstens veertien mensen kwamen in Louisiana en Texas om als gevolg van de orkaan.