Jan Jambon geeft persconferentie over de zaak-Chovanec: wat wist hij over de fatale politie-interventie in Charleroi?

Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA, foto) geeft zaterdagmiddag om 15 uur meer uitleg na de heisa over zijn rol in de zaak-Chovanec. Dan zal duidelijk moeten worden wat Jambon wist over het problematische politieoptreden in Charleroi.

Vlaams minister-president Jan Jambon ligt onder vuur door de zaak omdat hij verklaarde dat hij er als toenmalig federaal minister helemaal niet van afwist, maar deze week bleek dat minstens zijn kabinet op de hoogte was en dat ook de Slovaakse ambassadeur overleg heeft gehad met zijn kabinet. Donderdag doken documenten op die gewag maakten van een gesprek over de zaak tussen de ere­consul van Slovakije en Jambon zelf. Maar Jambon blijft erbij dat hij zich van de hele affaire niets herinnert.

De N-VA-kopman zat de voorbije dagen in Italië, maar is ondertussen wel in het land. Hijzelf, zijn kabinet en naaste medewerkers van toen werkten naarstig aan een reconstructie. Een puzzel die naar verluidt niet eenvoudig te leggen was, maar nu wel rond is. In kringen rond de minister-president is te horen dat nu blijkt dat het verslag dat het kabinet toen te lezen kreeg onvolledig was. Dat het om een problematisch politieoptreden ging, valt niet op te maken uit het relaas, klinkt het. Bovendien liep er ondertussen een gerechtelijk onderzoek en waren extra maatregelen niet meteen nodig. Dat Jambon te snel communiceerde dat hij van de zaak niets afwist, wordt bij N-VA wel ­erkend.

