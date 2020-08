Wit-Rusland trekt accreditatie meerdere buitenlandse journalisten in: BBC, AP en AFP niet meer welkom

De Wit-Russische autoriteiten hebben de accreditatie ingetrokken van meerdere buitenlandse journalisten, onder wie werknemers van de BBC, Radio Liberty en de Amerikaanse, Britse en Franse persbureaus AP, Reuters en AFP. Ze moeten hun perskaart onmiddellijk inleveren, aldus een woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de woordvoerder gaat het om een maatregel in de strijd tegen extremisme en terrorisme. De intrekking komt vlak voor een aangekondigde nieuwe grote demonstratie in Minsk tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko.

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus gaan Wit-Russen de straat op om tegen Loekasjenko te demonstreren. Ze stellen dat hij de verkiezingen verloren heeft en geloven niet in zijn herverkiezing met een enorme meerderheid. Loekasjenko stelt dat hij 80 procent van de stemmen kreeg.

De vrouw die mogelijk de meeste stemmen kreeg, Svetlana Tichanovskaja, is als oppositieleidster gevlucht naar Litouwen. Ze eist nieuwe verkiezingen. Volgens opposanten van Loekasjenko is er zaterdag een grote betoging van vrouwen in Minsk.

