Politie weer bekogeld met stenen en flessen: “Het lijkt op kopieergedrag uit Molenbeek te gaan”

Ganshoren / Sint-Jans-Molenbeek - In de Van Overbekelaan in Ganshoren was het in de nacht van vrijdag op zaterdag onrustig. Enkele jongeren bekogelden er politiepatrouilles met stenen en flessen. Drie jongemannen konden wel worden opgepakt. Eerder deze week werden ook in Molenbeek de hulpdiensten al eens bekogeld bij een brand.

Bij de politie liep vrijdagnacht een telefoontje binnen met een klacht voor nachtlawaai aan de grote sociale woonblokken in de Van Overbekelaan in Ganshoren. Toen een eerste patrouille ter plaatse aankwam, werden ze meteen bekogeld met stenen en flessen. Niet veel later kwam er nog een tweede oproep voor nachtlawaai en kwamen er extra patrouilles ter plaatse. “Ook zij werden bekogeld met allerhande projectielen”, zegt Caroline Vervaet van de politiezone Brussel-West. De agenten doorzochten meteen de omgeving rond de gebouwen. “In het struikgewas zaten drie jongemannen verstopt, tussen 18 en 22 jaar oud. Zij werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Ze worden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van politieagenten in functie.

Kopieergedrag

Het voorval doet denken aan de Sippelbergwijk in Molenbeek. Daar werd eerder deze week een vuilnisbak in brand gestoken. Toen de brandweer en politie tussenbeide kwamen, werden ze van op de daken van de woonblokken ook bekogeld met flessen en stenen. “Het lijkt hier inderdaad op kopieergedrag”, bevestigt Vervaet. “Dit soort problemen doet zich jammer genoeg wel vaker voor aan die grote woontorens. Het is dan ook bijzonder moeilijk om verdachten te vatten.” Voorlopig is het niet duidelijk of de telefoontjes voor het nachtlawaai ook hier een list waren om de politie naar de woonblokken te lokken.

Samenscholingsverbod

De voertuigen liepen ook deze keer lichte blikschade op. In Molenbeek bleef het de voorbije nachten alleszins relatief kalm. Sinds de incidenten vaardigde burgemeester Moureaux er een samenscholingsverbod uit tussen 22 uur en 6 uur. “We hebben ’s avonds nog een hoop jongeren gesensibiliseerd dat ze na 22 uur niet meer zouden op straat mogen rondhangen en dat heeft toch zijn vruchten afgeworpen.” RDB