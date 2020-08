Minstens 17 doden door instorten restaurant China

Zeker zeventien mensen zijn in het noorden van China om het leven gekomen bij de instorting van een restaurant zaterdagochtend. Reddingswerkers zoeken verder naar overlevenden.

Ondertussen werden al 28 mensen door reddingswerkers levend vanonder het puin gehaald. Zeven van hen zijn er erg aan toe.

Het gaat om een restaurant van twee verdiepingen in het arrondissement Xianfen in de provincie Shanxi. De oorzaak van de instorting is niet bekend. Bij de reddingsoperatie zijn naar schatting 700 mensen betrokken.