Egbert Lachaert spreekt zondag met CDH

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert zit zondag rond de tafel met CDH-voorzitter Maxime Prévot. Dat is uit goede bron vernomen, na een bericht in Le Soir.

De Open VLD-voorzitter kreeg begin vorige week de opdracht om de nodige initiatieven te nemen voor de vorming van een regering met een “brede meerderheid in het parlement”. Vrijdag bracht hij bij de koning een tussentijds verslag uit.

Officieel houdt Lachaert alle opties open, maar al snel werd duidelijk dat hij in de richting werkte van een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten, de zogenaamde Vivaldicoalitie.

Het leek er de laatste dagen op dat de vierde familie enkel uit CD&V bestond, en niet CDH, die geen nieuws had van Lachaert. Maar vrijdag kreeg de CDH een uitnodiging voor een gesprek.

Het binnenhalen van de CDH is niet noodzakelijk voor een meerderheid, ze zou enkel het gewicht van de Franstaligen in de coalitie vergroten. Daarenboven is de MR niet happig om de centrumpartij opnieuw bij de gesprekken te betrekken.

Vraag blijft of CD&V in het verhaal van zo’n Vivaldi-coalitie meestapt. De christendemocraten hielden tot nu toe vast aan een coalitie met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA, met wie ze overigens - net als Open VLD - ook in de Vlaamse regering zitten.

Lachaert hoopt volgende week “nieuws te hebben over de vooruitgang” en “de volgende stap te kunnen zetten”.