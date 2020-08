Dansliefhebbers voeren Jerusalema Dance Challenge uit in Sint-Annapark

Maldegem - Ook Maldegem ontsnapt niet aan de Jerusalema Dance Challenge. Zo’n vijftig enthousiastelingen demonstreerden op de beats van zomerhit Jerusalema hun kunnen.

“Ik wou deze dans echt eens in groep uitvoeren”, zegt Dylan Van de Walle, die de voorbije week een oproep op Facebook plaatste. Toen Felicity Staelens van dansschool Felicity’s Dance World het berichtje van Dylan zag passeren, ging het vlug. “Ik zag het meteen zitten om mee te doen”, zegt Felicity, die het leuke dansmoment in goede banen leidde. “Eerst werd er een uurtje geoefend en dan was het tijd voor het echt werk”, klinkt het enthousiast. Ook schepen van Feestelijkheden Peter Van Hecke (OPEN VLD) danste mee. “Als gemeentebestuur verleenden we meteen onze medewerking aan dit leuke initiatief. De enige voorwaarde was dat de danssessie op een coronaveilige manier moest plaatsvinden.”

