De anderhalvemeterregel wordt aangepast, maar de situatie wordt er niet simpeler op: zo zal je avondje uit er voortaan uitzien

De anderhalvemeterregel wordt een éénmeterregel, opdat zalen en stadions opnieuw wat voller kunnen lopen. Maar uw avondje voetbal of theater zal er lang niet uitzien zoals vroeger. Alles wordt strak geregisseerd, met absoluut eenrichtingsverkeer, ad hoc gepuzzelde zitplannen en zonder babbel-met-pint achteraf. “Maar we zijn enorm blij”, zeggen ze in de werelden van sport en cultuur. “Want de mensen willen écht naar buiten.”