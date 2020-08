An Lemmens tikt Thibaut Courtois op de vingers na foto met schattig tijgerwelpje

Dierenrechtenactiviste en presentatrice An Lemmens(39) tikt Thibaut Courtois (28) op de vingers. De doelman bezocht onlangs met zijn gezin een dierentuin in Spanje die hij financieel steunt en poseerde er onder meer met een tijgerwelp en met een slang. “Het is helemaal niet schattig om met wilde dieren op de foto te gaan”, zegt ze.

De doelman van Real Madrid trok er met zijn dochtertje Adriana (5) en zoontje Nicolás (3) een dagje op uit en het trio werd ook vergezeld door zus Valerie Courtois. Het gezelschap bracht een bezoek aan de zoo van Castellar de la Frontera.

Op Instagram postte de Limburger foto’s en filmpjes van hun ontmoeting met enkele tijgerwelpjes, een aapje en een kleurrijke papegaai. Hij bedankte de dierentuin achteraf ook voor de gastvrijheid, weet Showbizz.be.

An Lemmens zegt nu dat het “niet schattig” is om met wilde dieren op de foto te gaan.

“Welpjes knuffelen is niet schattig”, reageert zij via Instagram Stories, waar ze niet alleen haar ongenoegen uit, maar haar volgers ook wil informeren over de gevaren.