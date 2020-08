Man uit Geel raakt verbrand bij vuurtje stoken in tuin

Geel - Een 37-jarige man uit Geel is zaterdagnamiddag gewond geraakt toen hij in de tuin achter zijn woning aan Westerhoeven een vuurtje aan het stoken was. Hij werd met brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen.

De man had benzine over het materiaal gegooid dat hij in brand wilde steken. Toen hij het vuur aanstak, ontstond er een steekvlam. Hij probeerde het materiaal te blussen en liep daarbij brandwonden op. Volgens de politie gaat het vooral om eerstegraads verwondingen. Enkele waren in tweede en derde graad.

Ook een afdakje vloog in brand, maar kon door andere bewoners geblust worden voor de brandweer ter plaatse kwam.