Atypisch als mens, atypisch als trainer: coach Hernan Losada staat met Beerschot verrassend op kop

“Natuurlijk had ik nooit verwacht dat het zo goed zou zijn.” Hernan Losada is zelf een beetje verrast dat hij in zijn eerste jaar als coach niet alleen promoveerde naar 1A, maar nu ook met het maximum van de punten op kop staat. Het verhaal van de balkunstenaar die een atypische coach bleek, en de vader die alle matchen van OH Leuven herbekeek omdat zijn zoon er een finale tegen speelde.