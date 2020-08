OH Leuven boekt eerste overwinning van het seizoen en wipt in stand over zwak Waasland-Beveren

De kop is eraf voor OHL. De promovendus boekte op speeldag vier de eerste overwinning van het nieuwe seizoen. Waasland-Beveren was het kind van de rekening. Het werd 1-3. Xavier Mercier kroonde zich tot man van de match met twee doelpunten. Waasland-Beveren verloor voor de derde week op rij.

Toeval of niet? Maar de laatste keer dat OHL in 1A op verplaatsing wist te winnen, was uitgerekend op het veld van Waasland-Beveren. Trainer Marc Brys kampt de laatste weken met veel blessures, maar kon vanavond weer een beroep doen op prijsschutter Thomas Henry. Trainer Nicky Hayen moest noodgedwongen ingrijpen. Schoonbaert viel vrijdag uit op training, en werd in de basis vervangen door Efford. Nieuwkomer Amine Khammas verscheen meteen in de basis bij Waasland-Beveren. En dat met amper twee trainingen in de benen. Wuytens en Milosevic verdwenen naar de bank. Kobayashi en Albanese kwamen in de ploeg.

Goed begin Waasland-Beveren

Waasland-Beveren nam in de openingsfase het spel in handen. Koita kon de thuisploeg na amper twee minuten al op voorsprong trappen, maar zijn plaatsbal zeilde nipt naast. De kwieke flankaanvaller probeerde nog een paar keer vanop afstand. Alleen stond zijn vizier niet op scherp. OHL stak op het kwartier een eerste keer de neus aan het venster. Sowah zag zijn plaatsbal gekeerd worden door doelman Pirard. Aan de overkant mocht Efford plots alleen op doelman Iversen afstormen. Ref Wesli De Cremer floot echter voor een fout van Milanov. Onbegrijpelijk. Hier had De Cremer altijd balvoordeel moeten geven.

Foto: BELGA

Nauwelijks enkele minuten later kwam OHL op voorsprong. Vukotic haalde Henry op de rand van de zestien neer. Een kolfje naar de hand van Xavier Mercier. De 31-jarige strateeg krulde het leer naast de muur binnen. Al zag doelman Pirard er niet bepaald goed uit. Een gevleide voorsprong voor de bezoekers uit Leuven. Nauwelijks enkele minuten later kwam Milanov goed weg. De Bulgaar van OHL gleed ongelukkig weg, maar raakte daarbij wel vol de enkel van Koita. Ref De Cremer hield de tweede gele kaart op zak. Ook Vukotic kwam op slag van rust goed weg na een wilde tackle.

Plotse gelijkmaker

OHL ging na rust op zoek naar de dubbele voorsprong. Na knullig balverlies van Koita mocht Mercier plots alleen op doelman Pirard afstormen, maar die bracht knap redding. Nauwelijks een minuutje later viel het doelpunt aan de overkant. In plaats van 0-2 stond het plots 1-1. Mertens bracht een schijnbaar verloren voorzet in één tijd voor doel. Doelman Iversen zat er niet goed tussen en Efford kon profiteren. De Amerikaanse spits schonk zichzelf een mooi verjaardagscadeautje.

Foto: Photo News

Waasland-Beveren erop en erover, zou je denken? Niks was minder waar. Na een kortgenomen hoekschop sneed Mercier de zestien binnen. De Fransman twijfelde niet en knalde OHL opnieuw op voorsprong. Waasland-Beveren was niet meer bij machte om te reageren. Sterker nog, in het slot van de match diepte Henry de voorsprong nog verder uit. In de slotseconden kreeg aanvoerder Caufriez nog een rode kaart na tussenkomst van de VAR.

OHL boekte zo zijn eerste zege sinds de terugkeer naar 1A. Waasland-Beveren verliest nu voor de derde week op rij en mag bezinnen tijdens de interlandbreak.

Waasland-Beveren: Pirard, Mertens (81’ Bizimana), Caufriez Vukotic, Khammas, Schryvers, Kobayashi (77’ Verreth), Koita, Albanese, Efford, Heymans (70’ Milosevic)

OH Leuven: Iversen, Bese, Raemaekers, Kotysch, Ouedraogo, Hubert, Malinov (64’ Keita), Mercier (90’+1’ Croizet), Aguemon (85’ Myny), Sowah, Henry

Doelpunten: 30’ Mercier (geen assist) 0-1, 51’ Efford (Mertens) 1-1, 58’ Mercier (Aguemon) 1-2, 90’ Henry (Myny) 1-3

Gele kaarten: 24’ Malinov, 45’ Vukotic

Rode kaarten: 90’+3’ Caufriez

Scheidsrechter: Wesli De Cremer