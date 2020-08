Uit lukt beter dan thuis voor KV Kortrijk, dat Cercle in eigen huis klopt

Vorig seizoen won KV Kortrijk twee keer tegen Cercle Brugge en dat blijft ook nu mogelijk want het won zaterdag de eerste West-Vlaamse derby. Niet onverdiend dankzij een goal van Faïz Selemani op aangeven van ex-Cercle-speler Gilles Dewaele. Uit lukt het voorlopig beter dan thuis voor de Kerels, die op verplaatsing zes op zes pakten en met zeven punten over Cercle in de stand wippen.

Hoog bezoek in het Jan Breydelstadion. Ook in Monaco zijn ze plots enthousiast als het over Cercle gaat. De 6 op 9 was voor CEO Oleg Petrov en de nieuwe technisch directeur Paul Mitchell het moment om naar Brugge af te zakken. In de late namiddag werden ze met een taxi opgehaald aan de luchthaven van Oostende. Zo zag Petrov zijn nieuwe trainer Paul Clement voor het eerst aan het werk in een officiële match. Het was Paul Mitchell die Petrov op het spoor van Clement zette. Voorlopig een goede zet want de Engelsman maakte al indruk en blijkt een waardig vervanger van Storck. “Never change a winning team”, een slogan op het lijf geschreven van een Engelse coach. Petrov liet dus weer dezelfde ploeg opdraven met voorin zijn landgenoot Ike Ugbo, in de ploeg gekomen door de blessure van de Congolees Guy Mbenza en vorige week op Mechelen meteen goed voor zijn eerste goal.

Meer problemen voor Yves Vanderhaeghe want na De Sart, Jonckheere, Moffi en Stojanovic moet hij nu ook Lepoint missen terwijl Ezekiel spoorloos blijkt. Kristof D’Haene was wel terug nadat hij zijn enkel had omgeslagen. Het experiment vorige week tegen Eupen met Gueye voorin was compleet mislukt en werd dus wijselijk afgevoerd. Vanderhaeghe opteerde na de geflopte 4-3-3 op de openingsspeeldag (1-3 verlies tegen Waasland-Beveren) en de recente 532 tegen Gent en Eupen voor een vlakke 4-4-2. Misschien daarom dat het lang aftasten was en Kortrijk opvallend laag bleef staan. Cercle profiteerde ervan maar echt moeilijk werk was er niet op te knappen voor Jakubech. Ook uit de stilstaande fases kon de thuisploeg niet echt voordeel halen. Makarenko en D’Haene grepen twee keer naar de noodrem, telkens terecht bestraft met geel, maar de vrijschoppen van Hotic misten precisie.

Foto: BELGA

Kracht zat er wel in de pogingen van loopwonder D’Haene maar de jonge Decostere en warempel ook zijn eigen ploegmaat Ocansey blokte de loeier af. Onder Clement blijkt dit Cercle, in principe nog altijd lang niet compleet en op zoek naar versterking, een moeilijk te bespelen ploeg. De intensiteit ligt hoog en na Standard, Antwerp en KV Mechelen had ook Kortrijk er moeite mee.

Weinig beterschap na de rust. Even zag het er naar uit dat de Kerels uit een ander vaatje wilden tappen maar al snel liep ook daar niks meer uit.

Het was wachten op de vervangingen. Maar eerst was er nog er een goede doorbraak van de razend snelle Gilles Dewaele, hij ging Velkovski makkelijk voorbij maar zijn voorzetschot vanuit een heel moeilijke hoek kon door niemand opgepikt worden. Maar de tweede keer was het wel raak. Dewaele haalde weer vlotjes de achterlijn en nu kon Selemani het wel afronden. Op achterstand komen zijn ze best gewoon bij Cercle wat dat was al zo in de drie voorgaande wedstrijden en twee keer lukte het om dat op te halen. Conditioneel is groen-zwart ook ijzersterk, zo blijkt uit de statistieken. Clement greep ook direct in en gooide Somers, vorige week op Mechelen nog matchwinnaar en nieuwkomer Musaba in de strijd. De Nederlander ruilde in het tussenseizoen NEC voor Monaco dat ruim 2,5 miljoen voor hem betaalde. Bij Cercle krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen.

Maar Kortrijk lijkt lessen getrokken te hebben uit de nederlaag tegen Waasland Beveren. Het bleef voorzichtig en goed in de organisatie staan. Hoggas stak nog een paar keer zijn neus aan het venster maar Kortrijk kwam vier minuten voor tijd ook nog dicht bij de 0-2. Na een fout van Omolo trapte Makarenko de vrijschop in de loop van Mboyo die de bal te zacht net aan de andere kant van de paal en buiten tikte. Met respectievelijk zes en zeven punten kunnen Cercle en Kortrijk zorgenvrij de interlandpauze overbruggen.