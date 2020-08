Liverpool mist eerste afspraak van nieuw voetbalseizoen: Arsenal wint Community Shield na strafschoppen

Foto: Pool via REUTERS

Arsenal heeft zondag de Community Shield veroverd. Het team van coach Mikel Arteta haalde het op Wembley tegen Liverpool met 5-4 na strafschoppen. Na negentig minuten stond het 1-1.

Aubameyang (12.) bracht Arsenal vroeg op voorsprong, waarna Liverpool op zoek moest naar de gelijkmaker. Pas een ruim kwartier voor affluiten viel die, via invaller Minamino (73.). Na negentig minuten volgden meteen strafschoppen. Brewster miste als enige voor de Reds.

Divock Origi ontbrak bij Liverpool op het wedstrijdblad.

De kampioen van de Premier League en de winnaar van de FA Cup bikkelen jaarlijks om de Community Shield. Liverpool won vorig seizoen met een straatlengte voorsprong een eerste landstitel sinds 1990. Arsenal schreef de FA Cup op zijn naam, na een zege in de finale tegen Chelsea.

De twee voorbije jaargangen ging de Community Shield telkens naar Manchester City. Liverpool was in 2019 verliezend finalist.

Arsenal won de trofee nu al voor de zestiende keer, alleen Manchester United (21) doet beter. Liverpool heeft vijftien Community Shields in zijn prijzenkast staan. De laatste zege van Arsenal dateerde van 2017. Liverpool was voor het laatst aan het feest in 2006.