Drie doden in Oostenrijk nadat boom op busje valt

Tijdens een hevig onweer in Oostenrijk is zaterdag een boom op een busje gevallen. Drie inzittenden kwamen om het leven, vier anderen raakten gewond. Dat is vernomen van de lokale autoriteiten.

Tijdens een hevig onweer zaterdagmiddag viel een boom op een minibus in de gemeente Burgauberg-Neudauberg (district Güssing) in het zuiden van Burgenland. Volgens de politie kwamen drie inzittenden om. Vier andere mensen die in het voertuig zaten, werden met verwondingen in het Oberwart-ziekenhuis opgenomen.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De regio werd zaterdag geteisterd door felle onweders. Ook op andere plekken gingen bomen tegen de vlakte.