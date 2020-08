RKC Waalwijk neemt jonge verdediger over van Club Brugge

Ahmed Touba heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij RKC Waalwijk. Dat heeft de Nederlandse club zaterdag gemeld. De 22-jarige verdediger komt over van Club Brugge.

Touba voetbalde tussen 2014 en 2017 in de jeugdopleiding van Club Brugge. Op 1 mei 2017 debuteerde hij tegen Zulte Waregem in het eerste elftal van blauw-zwart, maar zijn doorbraak in Jan Breydel bleef uit. De afgelopen twee seizoenen speelde de belofte-international op huurbasis voor OH Leuven en het Bulgaarse PFC Beroe.

“Zoals gezegd zijn we geduldig en gedegen op zoek naar kwalitatieve versterkingen voor onze selectie. In de persoon van Ahmed hebben we de gewenste defensieve versterking te pakken”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC. “Ahmed volgen we al geruime tijd en met hem hebben we diverse prettige gesprekken gevoerd. Het is fijn dat de handtekeningen nu staan en Ahmed voor meerdere jaren het RKC-shirt gaat dragen. Hij is een jonge, krachtige en talentvolle verdediger die goed past bij onze speelstijl.”