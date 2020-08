De allereerste vrouwelijke partijvoorzitter, minister van Staat en telg uit een van de belangrijkste politieke families van het land. Weinig zullen haar nog kennen, maar Antoinette Spaak heeft de Belgische politiek in de vorige eeuw mee gekleurd. Zij is op 92-jarige leeftijd overleden.

Antoinettes vader Paul-Henri is een naam als een klok in de Belgische politiek. Hij was niet alleen socialistisch premier vóór WOII, maar ook vlak erna. En van 1957 tot 1961 de eerste Belgische secretaris ...