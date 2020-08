Nog drie weken om een regering te vormen: hoe kunnen wij de formatie mee vooruit helpen? ‘Tips and tricks’voor Egbert Lachaert

Nog een week heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert om Vivaldi op de been te brengen, anders dreigt de zoveelste poging om een regering te vormen voor de evenveelste keer op een mislukking uit te draaien. Hoe kan de koninklijke opdrachthouder er toch in slagen om liberalen en socialisten inhoudelijk te verzoenen? En hoe valt CD&V te overhalen om toch in Vivaldi te stappen? De beste stuurlui staan aan wal, maar wij delen alvast - geheel gratis - een aantal tips uit.