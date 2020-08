Beer die agent verwondt, doet discussie oplaaien: is het wel verstandig om die beesten uit te zetten?

Ooit werden bruine beren vanuit Slovenië geïmporteerd om de populatie in Noord-Italië te redden. Maar na een nieuwe aanval van een beer op een agent, afgelopen week, laait de discussie weer op: zijn mens en beer wel verenigbaar? Een debat dat ook woedt in de Franse Pyreneeën. Is dat uitzetten wel zo’n goed idee? En moeten wandelaars nu schrik te hebben?