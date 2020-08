Transfersaga rond Lionel Messi gaat verder: “Hij zal geen coronatest laten afnemen en komt maandag niet trainen”

Hoe ziet de toekomst van Lionel Messi eruit? Niemand die het nog met zekerheid durft zeggen. De Argentijn liet zijn club Barcelona maandag via fax weten dat hij wil vertrekken. Er zijn geruchten dat hij alsnog bij de club zou kunnen blijven, maar volgens verschillende Spaanse media zou hij - opnieuw via fax - aan Barcelona laten weten dat hij zondag niet aanwezig zal zijn bij een geplande coronatest en ook niet komt trainen.

LEES OOK.Nieuwe dag, nieuw hoofdstuk in de transfersaga: “Lionel Messi wil zijn goede hart laten zien aan FC Barcelona”

De spelers van Barcelona moeten zondag een coronatest laten afnemen omdat ze maandag voor het eerst terug samenkomen. Volgens La Vanguardia zal Messi dat niet doen én komt hij bijgevolg ook niet trainen maandag. Nog volgens het Spaanse dagblad zouden Messi en zijn vader - tevens ook zijn zaakwaarnemer - dat via fax hebben laten weten en die beiden ondertekend hebben. Voorzitter Josep Maria Bartomeu zou ook al op de hoogte zijn van de beslissing.

Volgens zijn advocaten zou Messi niet aanwezig moeten zijn op training omdat hij de club eerder al heeft gemeld dat hij wil vertrekken. Marca schreef onder meer dat de Argentijn op deze manier “ten oorlog trok tegen de club waar hij al levenslang speelt”. Een mogelijke verzoening tussen beide partijen lijkt momenteel dus ver weg.

Kan Messi weg?

Intussen blijft het afwachten of Messi ook daadwerkelijk weg zal kunnen bij de Blaugrana. De 33-jarige Argentijn heeft immers een contract tot 2021 en kan in principe enkel weg wanneer een andere club 700 miljoen euro voor hem neertelt. Er zou in dat contract echter ook een clausule staan waardoor hij gratis de club kan verlaten, maar die geldt enkel wanneer die optie gelicht werd voor 10 juni - cijfermatig is dat het einde van het seizoen. Volgens de Spaanse pers argumenteren Messi’s advocaten dat die datum nu irrelevant is doordat het voetbalseizoen een lange vertraging kende tijdens de coronapandemie en pas in augustus eindigde.