Zulte Waregem klopt Moeskroen na matige partij en pakt zes op zes

Zulte Waregem heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. Het won op het veld van Moeskroen met 0-1 en spoelt zo zijn slechte start helemaal door. Ibrahima Seck scoorde de enige goal van de partij. Zulte Waregem pakt zo zes op twaalf. Moeskroen blijft achter met twee op twaalf.

Francky Dury schonk opnieuw vertrouwen aan het elftal dat vorige week Waasland-Beveren oprolde. De zeventienjarige Jannes Van Hecke stond zo voor de tweede week op een rij in de basis. Bij Moeskroen voerde Fernando Da Cruz twee wissels door in vergelijking met het gelijkspel op Anderlecht. Eentje daarvan was noodgedwongen: Robbe Quirynen verving de geschorste Bocat. Imad Faraj kreeg na zijn goede invalbeurt de voorkeur op Badibanga.

Gelukkig was men bij Moeskroen zo vriendelijk om een luidspreker in de tribune te plaatsen om het supportersgeluid ook in het stadion te laten horen. Anders waren we misschien wel in slaap gevallen. De spelers inspireerde het niet. In het openingskwartier konden we geen enkele kans noteren. Moeskroen had wel licht overwicht, maar kon dat niet omzetten in doelkansen. Een vrije trap die ver over het doel van Bansen ging, was de eerste kans die naam waardig.

Na twintig minuten kregen we dan toch wat doelgevaar. Eerst moest Koffi goed plat op een schot van Govea, terwijl Faraj aan de andere kant zijn schot kraakte. Met de rust in zicht ging Zulte Waregem onder impuls van Omar Govea toch iets beter spelen. Groot doelgevaar leverde dat niet op. Voor beide ploegen lag er wel ruimte, maar zowel Essevee, als Moeskroen speelde te slordig om de tegenstander pijn te kunnen doen. De grootste kans van de eerste helft kwam nog op naam van Dabila. De verdediger van Moeskroen won op een hoekschop het duel, maar zijn kopbal kon Bansen niet verontrusten. 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Tabekou

In het begin van de tweede helft kreeg Zulte Waregem meteen dé kans om op voorsprong te komen. Koffi werkte een voorzet van Bruno onorthodox weg, maar Opare trapte in de herneming wild over. Maar voor het overige viel er in de eerste vijftien minuten opnieuw weinig te beleven. Op het uur kwam er eindelijk wat meer animo in de partij. Tot tweemaal toe maakte Tabekou zich goed vrij, maar telkens was zijn schot te zwak om Bansen te verontrusten.

Na 73 minuten viel er dan toch een doelpunt uit te lucht. Ibrahima Seck klom op hoekschop hoger dan zijn bewaker en kopte Zulte Waregem op voorsprong. Moeskroen-doelman Hervé Koffi slikte zo voor het eerst dit seizoen een doelpunt dat niet vanaf de penaltystip gescoord werd. Moeskroen leek meteen op gelijke hoogte te komen, maar het schot van invaller Nlandu ging rakelings naast. Da Cruz gooide ook nog Badibanga in de strijd, maar zijn inbreng bracht geen zoden aan de dijk. Zulte Waregem controleerde de match tot het einde en Moeskroen kon geen slotoffensief meer in elkaar boksen. Zulte Waregem pakt zo zes op zes, terwijl de zegeteller van Moeskroen op nul blijft staan.