Verdachte verdwijning Jelle Leemans (27) uit Rumst eist voor de rechtbank dat politie hem niet langer lastigvalt

Rumst -

Eduard ‘Brutus’ F., de 48-jarige Nederlander die verdacht wordt van de moord op Rumstenaar Jelle Leemans, vraagt aan de rechtbank om met rust te worden gelaten. “Alles is onderzocht en er is niets tegen mij gevonden”, zegt hij. De man is al zes jaar verdachte nummer één in het dossier, maar weigert mee te werken met de speurders en beroept zich op zijn zwijgrecht. Jelle Leemans werd wellicht gedood bij een mislukte drugsdeal, maar zijn lichaam is nooit gevonden.