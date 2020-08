Defensieve problemen bij Anderlecht: Cobbaut breekt enkel en is 4 maand out

Anderlecht zit met de handen in het haar. Uit onderzoek blijkt dat Elias Cobbaut (22) vrijdag in Oostende een enkelbreuk opliep. De linkspoot moet daardoor niet alleen afzeggen voor de Rode Duivels, hij is ook out tot eind december. Paars-wit ziet na Kompany weer een belangrijke verdediger afhaken en zoekt versterking.

Het leek een onschuldig kopduel daar in Oostende. Elias Cobbaut sprong in de eerste helft in de lucht, maar kwam ongelukkig neer en sloeg zijn enkel om. De verdediger ging tegen de grond, maar kon het veld nog al mankend verlaten. In de kleedkamer zwol zijn enkel wel op.

Een scan van het gewricht liet er de dag nadien weinig twijfel over bestaan: een enkelbreuk. Dat impliceert dat Cobbaut de rest van het kalenderjaar niet meer zal kunnen voetballen en dat is een domper voor Anderlecht. Na Vincent Kompany die stopte met voetballen zien de Brusselaars opnieuw een belangrijke verdediger wegvallen. Rotvervelend, want er zijn weinig alternatieven. In Oostende kwam Killian Sardella hem weliswaar degelijk vervangen, maar die is net als Hannes Delcroix en Marco Kana nog erg jong.

In de B-kern zitten nochtans genoeg centrale verdedigers. Denk aan Milic, Sanneh, Vranjes, Josue Sa, James Lawrence, maar volgens Kompany voldoet geen één van hen aan de RSCA-normen. Het zijn overbodigen. Anderlecht was daarom al van plan om een nieuwe, betaalbare verdediger te halen, maar de blessure van Cobbaut maakt die nood nog groter. Wie weet moeten er zelfs twee komen.

Geen Rode Duivel

Het uitvallen van Elias Cobbaut is ook iets waar bondscoach Roberto Martinez rekening mee zal moeten houden. Hij was opgeroepen voor de interland tegen Denemarken, maar moet nu uiteraard afhaken. Komt er ook bij de nationale ploeg een vervanger?

Overigens is het niet de eerste keer dat Cobbaut uitvalt met een zware enkelblessure. In zijn eerste seizoen bij Anderlecht begon hij ijzersterk onder Hein Vanhaezebrouck, maar toen verzwikte hij na een drietal wedstrijden zijn enkel op Charleroi. Door allerlei complicaties was de speler toen héél lang out. Hopelijk voor hem verloopt het genezingsproces nu vlotter.