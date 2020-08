Francky Dury: “Belangrijkste taak in de interlandbreak wordt om het spelniveau te verbeteren”

Zulte Waregem won zonder echt te overtuigen met 0-1 op Moeskroen. Trainer Francky Dury geeft toe dat het niet de allermooiste wedstrijd was. “Het was een match met veel strijd en arbeid. We creëerden weinig kansen, maar gaven ook weinig weg. De wil om te winnen was er en die trok ons dan ook verdiend over de streep. Ik ben blij met deze zege. We staan nu mooi in de buik van het klassement. Het voetbal moet beter, maar goed voetbal hangt samen met vertrouwen. Dat het nog niet honderd procent loopt zoals gewild, is logisch. Maar na deze zes op zes zullen we vertrouwen opgedaan hebben. En met dat vertrouwen zal ook het voetbal verbeteren.”