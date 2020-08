Agenten gewond bij protesten na verbranding van Korans in Zweden

Verschillende agenten zijn in Malmö, in het zuiden van Zweden, lichtgewond geraakt bij schermutselingen met betogers vrijdagavond, nadat sympathisanten van extreemrechts een Koran verbrand hadden. Dat meldt de politie zaterdag.

Tussen tien en twintig betogers werden opgepakt maar zijn intussen weer vrijgelaten. Ze hadden projectielen naar de politie gegooid en vuilnis in brand gestoken.

De koranverbranding zou gebeurd zijn door een groep gelinkt aan de extreemrechtse Deense partij Stram Kurs (Harde Lijn). De Zweedse politie had vrijdag verhinderd dat Rasmus Paludan, de leider van de islamofobe Deense partij, het land zou binnenkomen. De agenten deelden hem mee dat hij de komende twee jaar niet welkom is in het land wegens “bedreiging van de fundamentele belangen van de samenleving”.

Paludan, advocaat en Youtuber, is de stichter van Stram Kurs. De partij ijvert voor de deportatie van alle moslims, en Paludan zelf provoceert regelmatig met koranverbrandingen. In juni werd hij veroordeeld tot drie maanden cel wegens racisme.

