Na jarenlange juridische strijd: koppel wint 12 miljoen euro met gevonden EuroMillions-biljet

Een winnend EuroMillions-biljet kopen en het dan verliezen: zeer zuur voor de koper, zeer winstgevend voor de vinder. Het overkwam een Frans koppel: zij zien nu - na een jarenlange juridische strijd - 12 miljoen euro op hun rekening verschijnen.

Het verhaal begint in 2011 wanneer een man een biljet koopt in een krantenwinkel in de streek van Calvados. Niet veel later blijkt de man aan de haal te gaan met de jackpot van 163 miljoen euro. Als hij zijn biljet kan terugvinden, tenminste… Helaas. Bij de loterij zeggen ze dat er niet uitbetaald kan worden zonder het winnende biljet.

Een koppel vond het biljet en was door het dolle heen toen ze ontdekten dat er wel eens 163 miljoen euro aan zou kunnen vasthangen. Maar ook zij vingen bot. De loterij had snel door dat zij het biljet niet kochten en dus niet de rechtmatige eigenaar waren. Wel slaagde de loterij erin om de twee partijen rond de tafel te krijgen.

De eerlijke vinders en de rechtmatige eigenaar kwamen binnen de maand tot een akkoord: voor 12 miljoen euro gaf het koppel het biljet terug.

Maar daar was de Franse belastingdienst het niet mee eens. Die redeneerde immers dat de 163 miljoen lottowinst wel belastingvrij was, maar de “verkoop” van het biljet voor 12 miljoen euro niet. Dat werd gezien als een meerwaarde op een goed en dus belastingplichtig. Het luidde de start in van heel wat rechtszaken, want het koppel weigerde die belasting op te hoesten.

Vorige week maakte de Raad van State een einde aan de jarenlange juridische veldslag. De Franse Staat verloor, het koppel mag de 12 miljoen euro belastingvrij houden en ook de gemaakte juridische kosten moeten terugbetaald worden.