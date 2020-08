Israël bestookt doelen Hamas in Gazastrook

Na hernieuwde aanvallen met vuurballonnen vanuit de Gazastrook hebben Israëlische tanks militaire posten beschoten van de islamitische Hamas in de Palestijnse kuststrook. Dat maakte het Israëlische leger zondagochtend vroeg op Twitter bekend.

Zaterdag werden explosieve ballonnen vanuit de Gazastrook naar Israël gestuurd. Die veroorzaakten verschillende branden in het zuiden van het land, zei het leger. Er zijn nog geen meldingen van mogelijke slachtoffers.

Na enkele maanden van rust zijn de aanvallen vanuit de Gazastrook de afgelopen weken sterk toegenomen. Israël legde toen nieuwe beperkingen op en stopte bijvoorbeeld de invoer van brandstof en sloot de visserijzone voor de Gazastrook af. De Gazastrook wordt door Israël, bijgestaan door Egypte, al ruim tien jaar geïsoleerd omdat Hamas de strook domineert. Beide partijen rechtvaardigen de maatregel met het oog op de veiligheid. Hamas, de beweging die de Gazastrook regeert, wordt door de EU, de VS en Israël als terroristische organisatie gezien. Ongeveer twee miljoen Palestijnen leven in de kuststrook in moeilijke omstandigheden.