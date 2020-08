Medepassagiers Chovanec: “Heel verward maar niet agressief”

Enkele passagiers die in 2018 ook mee naar Slovakije zouden vliegen met Jozef Chovanec, getuigen bij VRT dat hij niet agressief was maar wel erg verward. De politie plukte de 38-jarige man van het vliegtuig omdat hij zijn instapkaart niet wou tonen. Maar volgens een ooggetuige leek het dus alsof de man niet kon communiceren op dat moment.

Steeds meer details komen vrij over het overlijden van Jozef Chovanec. De Slovaak die in een cellencomplex in Charleroi hardhandig werd aangepakt en later stierf.

Enkele passagiers die mee op het vliegtuig zaten met de Slovaak vertellen aan VRT Nws dat hij niet agressief maar wel een verwarde indruk maakte. “Hij zat op de eerste rij, of hij had daar waarschijnlijk gewoon plaatsgenomen. En dan kwam de stewardess naar hem en ze vroeg hem op zijn ticket te tonen. Hij kon dat blijkbaar niet doen. In het begin reageerde hij zelfs niet”, vertelt getuige Roman Behúl.

De politie werd erbij gehaald, maar het gesprek aan boord bleef moeilijk verlopen. “Ik had de indruk dat hij niet kon communiceren. Hij antwoordde niet. Hij herhaalde alleen maar dat hij recht had op de plaats en dat hij het toestel niet zou verlaten”, aldus Behúl. Uiteindelijk moest Chonavec toch het vliegtuig verlaten. “Ze namen hem mee. Maar hij was niet agressief, hij weigerde niet om met hen mee te gaan. Hij verzette zich niet.”

LEES OOK. Jambon: “Ja, ik heb Slovaakse ambassadeur ontmoet. Maar mijn gedachten zaten toen bij twee vermoorde agentes”