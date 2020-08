Minder lang aanschuiven, maar wel flopzomer voor onze toeristische topattracties: “2020 willen we zo snel mogelijk vergeten”

“Dramatisch”, “gitzwart” of “bevreemdend”. Dat zijn de termen waarmee attractieparken en toeristische trekpleisters de maanden juli en augustus omschrijven. En dat terwijl er door corona aandacht was voor vakantie in eigen land. Hoe groot is de kater nu precies? En hoe beleefden mensen, die toch kwamen opdagen, hun bezoek? Wij gingen poolshoogte nemen in Bobbejaanland, het Rubenshuis en in Planckendael.