Francky Dury: “Belangrijkste taak in de interlandbreak wordt om het spelniveau te verbeteren”

Zulte Waregem won zonder echt te overtuigen met 0-1 op Moeskroen. Trainer Francky Dury geeft toe dat het niet de allermooiste wedstrijd was. “Het was een match met veel strijd en arbeid. We creëerden weinig kansen, maar gaven ook weinig weg. De wil om te winnen was er en die trok ons dan ook verdiend over de streep. Ik ben blij met deze zege. We staan nu mooi in de buik van het klassement. Het voetbal moet beter, maar goed voetbal hangt samen met vertrouwen. Dat het nog niet honderd procent loopt zoals gewild, is logisch. Maar na deze zes op zes zullen we vertrouwen opgedaan hebben. En met dat vertrouwen zal ook het voetbal verbeteren.”

Fernando Da Cruz: “Een gelijkspel zou eerlijker geweest zijn”

Opnieuw geen zege voor Moeskroen. Volgens Da Cruz heeft de onervarenheid van zijn ploeg daar veel mee te maken. “We speelden niet goed in de eerste helft. We brachten onszelf in de problemen door erg slordig te spelen. Zulte Waregem creëerde geen kansen omdat het zelf goed speelde. Het was omdat wij het weggaven. In vergelijking met de vorige matchen hadden we wel meer balbezit, dat is positief. Al speelden we te slordig.” Moeskroen slikte dit seizoen al vier doelpunten, vier keer vanop stilstaande fase. “Daaraan zie je dat we een jonge ploeg hebben. In de tweede helft zaten we beter in de match en kregen we via Serge (Tabekou, nvdr.) zelfs enkele kansen, maar dan krijgen we die goal tegen op hoekschop. Opnieuw een tegengoal na een stilstaande fase. Seck was iets slimmer, maar deze jonge groep leert. Zulke fouten horen bij het groeiproces. Al is het natuurlijk zuur. Een gelijkspel had een correctere uitslag geweest. Maar het is positief dat we kansen creëerden en dat de mentaliteit aanwezig is. We werken hard en we worden beter. De punten zullen wel komen”, aldus Da Cruz.