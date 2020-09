Tien jaar terug werd kanker vastgesteld bij Robbe (28). Hij genas vijf jaar later en nu fietste hij 200 keer de Kemmelberg op voor Kom op tegen Kanker.

In het donker en in de regen finishte Robbe Verstraete (28) uit Geluwe zaterdagavond rond 21.30 uur op de top van de Kemmelberg. Hij zat maar liefst 16 uur in het zadel om de hoogste heuvel van West-Vlaanderen ...