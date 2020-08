Stopt Acid (21) na controverse met YouTube? “Tijd om hier een einde aan te maken”

In een nieuw filmpje op het kanaal van Acid, het alter ego van de 21-jarige Nathan Vandergunst, beweert hij dat hij ”er een punt wil achter zetten” en stopt met YouTube. De jongeman kwam afgelopen week onder vuur te liggen omdat zijn directe concurrenten bedreigd werden door de fans van Acid.

“Ik snap nu waarom andere youtubers hun familie, vrienden en vriendin uit de spotlight houden. Je berokkent ze namelijk veel schade toe voor wat jij doet”, steekt hij van wal. Persoonlijk vindt hij het wel grappig dat hij in alle kranten en media verscheen, maar hij wil zijn omgeving wel het leed besparen. “Ik word aangekeken op straat. Mijn ouders worden aangesproken op wat er in de kranten staat.”

Acid wil er dus een punt achter te zetten, zegt hij. Maar of hij dan zijn immens populaire YouTube-kanaal bedoelt of de hele hetze die er is ontstaan, is niet duidelijk. De video is doorspekt met humor en moet dus met een korrel zout genomen worden.

Verder vertelt Acid dat hij vooral een online komiek wil zijn en dat hij het jammer vindt dat veel dingen in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Het filmpje werd ondertussen al meer dan 252.726 keer bekeken.

